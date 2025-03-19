نينوى تعطل الدوام الرسمي غداً بمناسبة عيد نوروز

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، تعطيل الدوام الرسمي غداً بمناسبة عيد نوروز.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن المحافظ عبد القادر الدخيل، وجّه بتعطيل الدوام الرسمي في جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة، يوم غد الخميس، وذلك بمناسبة أعياد نوروز.

وبين أن القرار يأتي "إحياءً لهذه المناسبة التي يحتفل بها أبناء شعبنا سنوياً".

ويوم أمس الثلاثاء، قررت الحكومة المحلية في صلاح الدين تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في أحد أقضية المحافظة بمناسبة حلول عيد نوروز.

وذكرت الحكومة المحلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على توجيه محافظ صلاح الدين، بدر الفحل، تقرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الخميس في قضاء طوزخورماتو، وذلك بمناسبة عيد نوروز.

وتُستثنى من العطلة الدوائر الخدمية والأمنية التي تقتضي طبيعة عملها الاستمرار بتقديم خدماتها للمواطنين.