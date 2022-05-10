نينوى.. تعافي مصابة خمسينية بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أكتسب امرأة في محافظة نينوى اليوم الثلاثاء الشفاء التام من وباء الحُمى النزفية القاتل الذي اجتاح العراق مؤخراً.

وقال مدير صحة نينوى فلاح الطائي لوكالة شفق نيوز، إن "السيدة المسنة التي كانت مصابة بالحمى النزفية تماثلت للشفاء و ستغادر المستشفى اليوم"، مضيفا أن "هذه السيدة تبلغ 55 عاماً من العمر".

وكانت مدينة الموصل قد سجلت الخامس من شهر أيار الجاري أول إصابة بالحمى النزفية لامراة عمرها 55 عاما من منطقة كوكجلي.

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40%، وفق منظمة الصحة العالمية وينتقل من الحيوانات إلى الإنسان بصورة مباشرة كالاختلاط مع الماشية، أو عن طريق جزر المواشي المصابة بالمرض.