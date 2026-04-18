نينوى تطمئن: ارتفاع دجلة وسد الموصل تحت السيطرة

شفق نيوز- نينوى

أكد مدير مديرية ماء محافظة نينوى مؤيد صادق الشبكي، اليوم السبت، أن ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة وسد الموصل ما يزال "تحت السيطرة"، مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والبنى التحتية.

وقال الشبكي، لوسائل إعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية تتابع بشكل مستمر تطورات مناسيب المياه، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لتفادي أي تأثيرات محتملة"، مبيناً أن "الوضع الحالي مستقر ولا يشكل خطراً".

وأضاف أن "المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ حزمة من المشاريع الخدمية في مناطق غرب نينوى وسنجار ومدينة الموصل"، لافتاً إلى أن "هذه المشاريع تهدف إلى تحسين خدمات الماء وتعزيز البنى التحتية، بما يسهم في دعم الاستقرار الخدمي والمعيشي في تلك المناطق".

وتشهد محافظة نينوى ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيب نهر دجلة نتيجة زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل، فضلاً عن ارتفاع الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف إجراءات المراقبة وإصدار تحذيرات متكررة لسكان المناطق القريبة من ضفاف النهر.

وكانت الجهات المحلية في نينوى قد أطلقت خلال الأيام الماضية سلسلة تحذيرات بالتزامن مع ارتفاع الإطلاقات المائية من سد الموصل باتجاه نهر دجلة، بعد تجاوز الواردات القادمة من تركيا 1500 متر مكعب في الثانية، فيما بلغت بعض الإطلاقات نحو 2000 متر مكعب في الثانية، مؤكدة امتلاك السد طاقة تخزينية كافية وعدم وجود مخاوف على سلامته حالياً.