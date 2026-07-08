نينوى تطلق مبادرتين لإعادة إحياء موقع قلعة "باشطابيا" التاريخية

شفق نيوز - نينوى

أطلق محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، اليوم الأربعاء، مبادرتين نوعيتين لإعادة إحياء موقع قلعة "باشطابيا"، الذي يُعد أحد أبرز المعالم التاريخية والأثرية في مدينة الموصل.

وذكر بيان صادر عن الحكومة المحلية، أن المبادرة الأولى ستكون بالتعاون مع منظمة "اليونسكو" الدولية، ضمن المرحلة الثالثة من برنامج "إحياء روح الموصل"، وتتضمن إنشاء متنزه سياحي ترفيهي وتراثي يحيط بالقلعة على مساحة تزيد على 9 آلاف متر مربع، بما يسهم في تعزيز المشهد الحضاري والسياحي للمنطقة.

ووفقاً للبيان، فإن المبادرة الثانية تشمل تكليف جامعة الموصل، وكلية الآثار، والمكتب الاستشاري الهندسي، بإعداد الدراسات والبيانات الفنية والتصاميم وجداول الكميات اللازمة، للشروع في مشروع إعادة إعمار القلعة التاريخية التي يعود تاريخها إلى أكثر من 1200 عام.

وتُعد قلعة "باشطابيا" من أبرز الشواخص التراثية في مدينة الموصل، إذ شكلت على مر العصور حصناً دفاعياً منيعاً للمدينة، فيما يعود آخر مشروع لتأهيلها وترميمها إلى عهد والي الموصل حسين باشا الجليلي خلال الحقبة العثمانية.