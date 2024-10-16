نينوى تطلق حملة لتشجير الموصل وتدعو الأهالي  للمشاركة فيها

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، اليوم الأربعاء، عن إطلاق مبادرة لتشجير مدينة الموصل.

وقال الحاصود في تصريح لوكالة "شفق نيوز"، إن "الحملة التي أطلقها المجلس تتضمن تشجير مدينة الموصل وزيادة مساحة المناطق الخضراء، بدءاً من يوم الرابع والعشرين من شهر تشرين الأول الجاري".

ووجه الحاصود دعوة للأهالي إلى المشاركة الفاعلة في الحملة، كما دعا السياسيين والجهات الحكومية إلى المشاركة في الحملة من أجل زيادة المساحات الخضراء في مدينة الموصل.