نينوى تطالب بغداد بزيادة الإطلاقات المائية من تركيا لإنقاذ 240 ألف دونم

شفق نيوز/ حذر عضو مجلس نينوى، محمد هريس، يوم الأربعاء، من توقف العمل في مشروع ري الجزيرة، الذي يُعد من المشاريع الإستراتيجية في العراق، بسبب انخفاض الإطلاقات المائية من بحيرة سد الموصل.

وأوضح هريس في تصريح لوكالة شفق نيوز، أن "بحيرة سد الموصل تُعد الخزين الإستراتيجي المائي لمحافظة نينوى وعموم العراق، وهي تغذي مشروع ري الجزيرة الذي بدوره يروي أكثر من 240 ألف دونم من الأراضي الزراعية التي تزرع بمحاصيل القمح والشعير والبطاطا والطماطم وعباد الشمس وغيرها من المحاصيل".

وأشار هريس إلى أن "الوارد المائي من نهر دجلة يبلغ 200 متر مكعب في الثانية، بينما الإطلاقات من سد الموصل بحدود 450 متراً مكعباً في الثانية، مما يسبب انخفاضاً حاداً في مناسيب الخزين الأول للمياه في العراق".

وأضاف "هذا الانخفاض في الإطلاقات يسبب توقفاً لمشروع ري الجزيرة، الذي يروي هذه المساحات الزراعية، ما يهدد بالجفاف وارتفاع رقعة البطالة".

وطالب الحكومة الاتحادية بالتواصل مع الجانب التركي لزيادة الإطلاقات المائية من نهر دجلة، لضمان استمرارية المشاريع الزراعية في نينوى وتوفير المياه اللازمة لري الأراضي الزراعية.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، نظم فلاحو ناحية ربيعة وقفة احتجاجية بسبب انقطاع مياه الري، مطالبين بتوفير المياه اللازمة لري أراضيهم الزراعية.