نينوى تصرف 208 مليارات دينار لمتضرري العمليات العسكرية خلال العام الحالي

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، أن مجموع المبالغ المخصصة لتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والإرهابية التي تم صرفها خلال العام الحالي بلغ 208 مليارات دينار.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن "المبالغ الخاصة بالتعويضات للمتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية في نينوى والتي صرفت منذ بداية العام الحالي والتي سيتم توزيعها لاحقاً بلغت 208 مليارات دينار".

وبين أن "عدد المستفيدين من مبالغ التعويضات لهذا العام بلغ 24 ألفاًو 800 متضرر من أهالي المحافظة".

وتعهد محافظ نينوى بمواصلة الجهود والمتابعة مع الجهات الحكومية في بغداد من أجل إنهاء ملف التعويضات الذي يعتبر من الحقوق المكتسبة لمحافظة نينوى التي تعرضت لـ"الغبن في السنوات السابقة في هذا الملف بسب تأخر صرف تلك الأموال"، على حد تعبيره.

وخلال الأسبوع الجاري، أعلن الدخيل تسلم محافظة نينوى دفعة واحدة من وزارة المالية في بغداد بلغت 100 مليار دينار من أجل توزيعها على المتضررين ضمن ملف التعويضات.