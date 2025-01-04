نينوى تصدر أول كتاب لها يتحدث عن مسائل الجنسية العراقية وتحدياتها

شفق نيوز/ صدر حديثاً لمعاون مدير جنسية وجوازات نينوى العميد حكم دحام حبو الجواري، كتاب هو الأول من نوعه في محافظة نينوى بعنوان "الاختصاص في مسائل الجنسية ووسائل إثباتها.. دراسة مقارنة".

وقال الجواري لوكالة شفق نيوز، إن "الكتاب تناول قضايا متعددة حول الجنسية، منها كيفية الحصول على الجنسية الأصلية والمكتسبة، وفقدانها واستردادها، وقضايا حاملي الجنسية المزدوجة وعديمي الجنسية، كما يعرض المشاكل التي تواجههم".

واوضح الجواري ان "كتابه يتحدث ايضاً عن الضمانات القانونية المتاحة لهم. فضلاً عن تقديم نظرة حديثة حول قانون الجنسية العراقية رقم 26 لسنة 2006، وطرق إثبات الجنسية، وحجية الأحكام الصادرة في هذه المسائل".

وعن موعد طرح الكتاب قال الجواري "يُتوقع طرحه في معرض بغداد الدولي للكتاب في شباط القادم عن المركز الاكاديمي للنشر والتوزيع".