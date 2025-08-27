نينوى تشهد ولادة "تجمع الاتحادات" لدعم العمل النقابي والخدمي

شفق نيوز- نينوى

أعلن عدد من الاتحادات والنقابات في محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، تشكيل تجمع موحد تحت مسمى "تجمع الاتحادات"، مؤكدين المضي بدعم هذه الشريحة وتعزيز دورها النقابي والخدمي.

وقال رئيس التجمع المنتخب عمر الحيالي، في بيان ألقاه عقب اجتماع عُقد على قاعة المهندسين في الموصل، حضرته وكالة شفق نيوز ، إن "تشكيل التجمع جاء استكمالاً لما أسسه أسلافنا من رؤساء الاتحادات والنقابات، إذ جرى اليوم اختيار رئيس وأعضاء الهيئة الإدارية للاتحادات والنقابات المستقلة في نينوى".

وأضاف أن "التجمع سيواصل عمله لدعم هذه الاتحادات وتقديم الخدمات النقابية التي تليق بأعضائها، والعمل على تعزيز حضورها في المشهد المحلي"، مشيراً إلى أن "الاتحادات والنقابات تمثل ركناً أساسياً في المجتمع، وصوتها لا يقل أهمية عن بقية المؤسسات".

ودعا التجمع في بيانه "محافظ نينوى ومجلس المحافظة ودوائرها كافة إلى فتح آفاق التعاون مع هذا الكيان النقابي الموحد، بما يسهم في النهوض بواقع النقابات والاتحادات، ويدعم دورها في التنمية وخدمة أبناء المحافظة".