نينوى تشكو تأخر صرف تعويضات المتضررين وتدعو لتدخل حكومي عاجل

شفق نيوز/ أكدت لجنة التعويضات والمصابين والمهجرين في مجلس محافظة نينوى، اليوم الثلاثاء، وجود تلكؤ كبير كبير في صرف مبالغ التعويضات الخاصة بالمتضررين جراء العمليات العسكرية والإرهابية في المحافظة.

وأوضح رئيس اللجنة، محمد عارف، لوكالة شفق نيوز، أن "معاملات التعويض التي تم إنجازها للمتضررين في نينوى تزيد عن 70 ألف معاملة، وما تم صرفه لغاية الآن لا يتجاوز الـ 50 ألف معاملة".

وأضاف عارف، أن "هناك 20 ألف معاملة تعويض لمتضرري نينوى لم تصرف مبالغها من قبل وزارة المالية، مما يشير إلى وجود تأخير في الوزارة بشأن صرف التعويضات".

ودعا عارف رئيس الوزراء إلى التدخل الفوري "والإيعاز لوزارة المالية بصرف المبالغ المستحقة لمستحقيها في المحافظة".

ورغم مرور أكثر من 7 سنوات على تحرير نينوى من سيطرة تنظيم داعش، لم تنتهِ بعد مشكلة التعويضات لمتضرري العمليات العسكرية، وذلك رغم الوعود الحكومية المتكررة بأن يكون العام 2023 عاماً لإنهاء ملف التعويضات في نينوى.