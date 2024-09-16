نينوى تشرع بإنشاء محطات "وزنية" لتجنيب شوارعها ضرر الأحمال الثقيلة

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الاثنين، العمل على نصب 8 محطات وزنية "موازين" لقياس أحمال السيارات الكبيرة في مداخل المحافظة والمدن الرئيسية فيها.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "العمل يجري حاليا في 8 محطات وزنية في مداخل الموصل من جهة دهوك وأربيل وبغداد وكركوك، وكذلك طريق الموصل – تلعفر، وطريق الموصل – سهل نينوى ومحطات أخرى".

وأشار إلى أن نسبة الانجاز في الميزان الخاص بمدخل الموصل من جهة دهوك بلغ أكثر من تسعين بالمئة، لافتاً إلى وجود تأخر في عمل الموازين في مدخلي الموصل مع بغداد وأربيل، لكن تم تجاوز العراقيل التي تسببت بتأخر التنفيذ.

وأشار الدخيل، إلى أن "لنصب الموازين مردود إيجابي كبير على مدينة الموصل من خلال ضمان عدم تأثر الشوارع والطرق سلباً بسبب الأحمال الثقيلة لسيارات الحمل الكبيرة".