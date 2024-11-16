نينوى تشرع بعملية التعداد السكاني على 3 مراحل وتوجه دعوة إلى الأهالي

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا للتعداد في نينوى، يوم السبت، انطلاق المرحلة الأولى من عملية التعداد السكاني في المحافظة.

وقال مدير إحصاء نينوى نوفل سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "المرحلة الاولى من عملية التعداد السكاني انطلقت في المحافظة اليوم (16 تشرين الثاني وتستمر لغاية 19 منه)".

وأضاف، أن "عملية التعداد ستكون على 3 مراحل، الأولى تنتهي يوم التاسع عشر، فيما تكون الثانية يومي العشرين والحادي والعشرين، بينما تكون المرحلة الثالثة يوم الثالث والعشرين للتأكد من الولادات والوفيات".

ودعا سليمان الأهالي إلى التعاون من أجل انجاح هذه المهمة الوطنية لأهميتها القصوى في تحديد ورسم شكل الخارطة السكانية والخطط التنموية في المرحلة المقبلة.

كما دعا سليمان إلى ترك المستمسكات في المنزل وإبقاء شخص ينوب عن العائلة للإدلاء بالمعلومات الصحيحة.

من جانبهم، دعا ناشطون موصليون إلى المشاركة الفاعلة في عملية التعداد السكاني، كونها تحدد مصير ومستقبل وشكل مستحقات المواطنين مستقبلا.

وقال الناشط الموصلي سيف الحمدان لوكالة شفي نيوز، إن "على الأهالي المشاركة والتعاون في عملية التعداد وأن لا يكون كما حصل في المرات السابقة خلال الانتخابات حيث يغادر الاهالي الى اقليم كوردستان لقضاء العطلة هناك".