نينوى تشدد على إنهاء "التدقيق الأمني" وتتحرك لمواجهة حرائق الصيف

شفق نيوز- نينوى

شددت إدارة محافظة نينوى، يوم الأحد، على المضي بتطبيق قرار إنهاء إجراءات "التدقيق الأمني" من دون تأخير، بالتزامن مع توجيهات بتشكيل لجان ميدانية لمواجهة حرائق الصيف والحد من التجاوزات على شبكات الماء والكهرباء.

وعقب اجتماع موسع للجنة الأمنية، قال رئيس مجلس محافظة نينوى أحمد الحاصود، لعدد من وسائل الاعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن الحراك الحالي يتركز على متابعة تنفيذ قرار إلغاء "التصريح الأمني"، مؤكداً أهمية التنسيق بين الجهات الأمنية والإدارية لتجاوز أي عقبات تعترض تطبيقه.

بدوره، أكد عضو مجلس المحافظة خلف الحديدي أن تعميم محافظ نينوى بشأن إنهاء إجراءات التصريح الأمني يجعل تنفيذ القرار واجباً فورياً لا يقبل التأجيل أو الاستثناء، مشدداً على متابعة التطبيق ميدانياً وكشف أي جهة تعرقل تنفيذه.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوّت بالإجماع في وقت سابق على إلغاء إجراءات التدقيق والتصريح الأمني في المعاملات اليومية والوظائف، إلا أن عدداً من المؤسسات الحكومية والأمنية ما زال يواصل العمل بها، ما دفع الإدارة المحلية إلى تكثيف جهودها لضمان تنفيذ القرار.

وفي السياق، أعلن النائب الأول لمحافظ نينوى غزوان الداودي، توجيه الوحدات الإدارية بتشكيل لجان متخصصة لمتابعة حرائق الصيف والحد من التجاوزات على شبكات الماء والكهرباء، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والخدمية.

وأضاف أن الاجتماع ناقش أيضاً تنظيم حركة الدراجات النارية وملاحقة المخالفين قانونياً للحد من الحوادث المرورية، فضلاً عن إلزام الدوائر الحكومية بتفعيل خفارات الدفاع المدني لرفع جاهزية الاستجابة السريعة للطوارئ.