نينوى.. تسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لشاب من القيارة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في دائرة صحة نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لشاب من سكنة ناحية القيارة جنوب مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "المصاب يبلغ من العمر 27 عاماً ويعمل كاسباً"، مبيناً أن "المصاب أُدخل إلى مستشفى ابن سينا بتاريخ و15 أيار/مايو الحالي، بعد الاشتباه بإصابته بالمرض".

وأضاف أن "الكوادر الصحية قامت بإرسال عينة دم إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد، فيما وردت نتائج الفحص المختبري، اليوم، مؤكدة إصابة المواطن بالحمى النزفية".

وأشار المصدر إلى أن "المستشفى اتخذ الإجراءات الصحية اللازمة مع الحالة وفق البروتوكولات المعتمدة".