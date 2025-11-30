نينوى.. تسجيل حالتي انتحار إحداهما لفتاة قاصر

شفق نيوز- نينوى

افاد مصدر أمني في محافظة نينوى، اليوم الاحد، بتسجيل حالتي انتحار منفصلتين أحدهما في مدينة الموصل والآخر في قضاء سنجار، لفتاة قاصر وشاب في العقد الثالث من العمر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "شاباً يبلغ من العمر 27 عاماً أقدم على الانتحار شنقاً داخل منزله في حي الكرامة بالجانب الأيسر من مدينة الموصل، نتيجة مشاكل عائلية وضغوط نفسية تفاقمت خلال الفترة الأخيرة".

وأضاف أن "الحادث الثاني سُجِّل لفتاة تبلغ من العمر 15 عاماً في قرية القصب التابعة لقضاء سنجار، حيث أنهت حياتها أيضاً شنقاً، ويعود السبب إلى معاناتها من مشاكل نفسية وعدم استقرار اجتماعي".

وأشار المصدر إلى أن "القوات الأمنية فتحت تحقيقاً في الحادثين، فيما نقلت الجثتين إلى دائرة الطب العدلي".