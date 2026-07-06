نينوى تسجل 4 محاولات انتحار لثلاث فتيات وشاب

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل أربع محاولات انتحار منفصلة لثلاث فتيات وشاب في قضاء سنجار ومدينة الموصل، مبيناً أن جميع الحالات نُقلت إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قضاء سنجار شهد ثلاث محاولات انتحار لفتيات؛ حيث كانت الحالة الأولى لشابة من حي الشهداء أقدمت على تناول كمية من الحبوب الطبية، فيما تمثلت الحالة الثانية بإقدام فتاة أخرى على حرق نفسها بمادة النفط داخل القضاء.

وأضاف أن المحاولة الثالثة في سنجار كانت لفتاة في مجمع "تل قصب " أقدمت على إحراق نفسها باستخدام مادة البنزين، مشيراً في الوقت ذاته إلى تسجيل حالة رابعة في مدينة الموصل لشاب من أهالي حي الأربجية في الساحل الأيسر حاول الانتحار عن طريق شنق نفسه.

وأوضح المصدر الأمني أن جميع المصابين نقلوا إلى المستشفيات القريبة لتلقي الإسعافات والعلاجات اللازمة، مؤكداً أن فتاتين ما زلتا ترقدان في المستشفى تحت الرعاية الطبية المركزة إثر الحروق الشديدة التي تعرضن لها.