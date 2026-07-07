نينوى تسجل إصابتين جديدتين بالحمى النزفية بين الأطفال

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الثلاثاء، بتسجيل إصابتين مؤكدتين بالحمى النزفية لطفلين في الموصل (مركز المحافظة) وناحية بعشيقة، بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية الواردة من العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن نتائج الفحوصات المختبرية الواردة من مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد أكدت إصابة طفلين، كانا قد أُدخلا المستشفى في الثاني من تموز الجاري بوصفهما حالتي اشتباه.

وأوضح أن الحالة الأولى لطفل يبلغ من العمر 10 سنوات من سكان حي 17 تموز في مدينة الموصل، فيما تعود الحالة الثانية لطفلة تبلغ من العمر 10 سنوات من سكان ناحية بعشيقة شرق الموصل.

وأضاف المصدر أن الحالتين نُقلتا إلى مستشفى الشفاء لتلقي العلاج والرعاية الطبية وفق البروتوكول الصحي المعتمد.

وسجلت محافظة نينوى خلال الأسابيع الأخيرة عدداً من الإصابات المتفرقة بالحمى النزفية، بالتزامن مع تكثيف فرق الرقابة الصحية والبيطرية حملاتها لمتابعة الجزر العشوائي ومراقبة المواشي في الأقضية والنواحي، للحد من انتشار المرض.