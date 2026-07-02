نينوى تسجل إصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز- نينوى

أفادت دائرة صحة نينوى، يوم الخميس، بتسجيل إصابة جديدة مؤكدة بمرض الحمى النزفية في مدينة الموصل، بعد ورود نتائج الفحوصات المختبرية الإيجابية من العاصمة بغداد.

وقال مصدر طبي في صحة نينوى لوكالة شفق نيوز، إن مستشفى ابن سينا التعليمي استقبل قبل أيام حالة اشتباه لأحد المواطنين يبلغ من العمر 39 عاماً من سكنة منطقة "باب الجديد" في الموصل، حيث جرى على الفور سحب عينات دم وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لتأكيد التشخيص.

وأضاف أن نتائج الفحص المختبري وردت اليوم الخميس من العاصمة وجاءت "موجبة"، لتؤكد إصابة المريض بالمرض بشكل رسمي، مشيراً إلى أنه تم نقل المصاب على الفور إلى مستشفى الشفاء المخصص للأمراض الانتقالية لغرض الحجر وتلقي البروتوكول العلاجي المعتمد، وسط إجراءات صحية مشددة لمتابعة حالته والمقربين منه.

يأتي ذلك بعد يومين من تسجيل إصابة مؤكدة بالحمى النزفية في المحافظة، بحسب مصدر طبي في دائرة صحة نينوى يوم أمس الأول الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مستشفى ابن سينا التعليمي كان قد استقبل مريضاً يبلغ من العمر 21 عاماً، من سكان منطقة كوكجلي في نينوى، كحالة اشتباه بالمرض بتاريخ 25 حزيران/ الجاري".

وأضاف المصدر أنه "تم سحب عينة دم من المريض وإرسالها إلى مختبر الصحة العامة المركزي في العاصمة بغداد للكشف عن الفيروس"، مشيراً إلى أن "نتائج الفحص المختبري وردت اليوم الثلاثاء (أمس الأول) وتأكدت من خلالها إيجابية الحالة وإصابته بالمرض رسمياً".

وسجلت محافظة نينوى خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعاً في إصابات الحمى النزفية، بلغ سبع حالات مؤكدة، كان أحدثها إصابة طفل يبلغ من العمر 11 عاماً من قضاء البعاج غربي الموصل، وفق مصادر صحية.