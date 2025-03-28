نينوى تسجل أول إصابة بالحمى النزفية لهذا العام

شفق نيوز/ أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الجمعة، بتسجيل أول إصابة مؤكدة بالحمى النزفية لطفل يبلغ من العمر 13 عاماً في مدينة الموصل.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الطفل المصاب لا يعمل في مهنة الجزارة أو ما يرتبط بها بشكل مباشر، لكن بحسب إفادات عائلته، فإنه كان يتواجد بشكل متكرر في منطقة مخصصة لربط المواشي داخل أحد الأحياء السكنية في الموصل".

وأضاف أن "الفحوصات الطبية أكدت إصابته بالحمى النزفية، وتم عزله على الفور وتقديم العلاجات اللازمة وفق البروتوكولات المعتمدة"، لافتا إلى أن "حالته الصحية مستقرة حتى الآن، وتتم متابعته عن كثب من قبل الكوادر الطبية".

وتكثف دائرة الصحة في نينوى، بالتعاون مع الجهات البيطرية، من إجراءاتها الرقابية والتوعوية في المناطق التي تنتشر فيها المواشي، خشية توسع دائرة الإصابات، لا سيما مع اقتراب موسم الأعياد الذي يشهد ارتفاعًا في حركة الذبح والاختلاط بالحيوانات.