نينوى تسجل نفوق جواميس بالحمى القلاعية

شفق نيوز/ أفاد مصدر من المستشفى البيطري في نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل نفوق وإصابات بالحمى القلاعية في بلدة بادوش غربي الموصل.

وأكد المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "بلدة بادوش غربي الموصل سجلت نفوق وإصابات بالحمى القلاعية عدد من الجواميس، وبات ضرورياً الحد من تنقل هذه الحيوانات لتجنب تفاقم الوضع والسيطرة على الإصابات".

وأشار المصدر إلى أن "الأوضاع ما زالت تحت السيطرة، حيث لم تسجل حتى الآن أي حالات نفوق بين الإصابات المسجلة".

وتشتهر بلدة بادوش بتربية الجاموس بشكل كبير لوقوعها على ضفاف نهر دجلة من جهة الغرب لمدينة الموصل.