نينوى تسجل سادس إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر طبي في دائرة صحة نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل إصابة جديدة بالحمى النزفية لامرأة تبلغ من العمر 42 عاماً من سكنة ناحية وانه شمال الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق يوز، إن المصابة دخلت مستشفى ابن سينا التعليمي بتاريخ 10 حزيران الجاري كحالة اشتباه، وتم في اليوم التالي إرسال عينة دم إلى مختبر الصحة العامة المركزي في بغداد لإجراء الفحوصات المختبرية اللازمة.

وأضاف أن نتائج الفحص وردت اليوم وأظهرت أن العينة موجبة، ما أكد إصابة المرأة بالحمى النزفية، مشيراً إلى نقلها إلى مستشفى الشفاء التخصصي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وأشار المصدر، إلى أن "هذه الإصابة ترفع عدد الحالات المسجلة بالحمى النزفية في محافظة نينوى خلال الاسابيع الاخيرة إلى ست حالات".