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نينوى تسجل ثاني إصابة بالحمى النزفية

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-16T16:41:16+0000
نينوى تسجل ثاني إصابة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ أفادت السلطات المحلية في نينوى، يوم الخميس، بأنها سجلت ثاني إصابة بالحمى النزفية في المحافظة.

وقال مدير الطب البيطري في نينوى عدي العبادي لوكالة شفق نيوز، "سجلنا إصابة ثانية بالحمى النزفية لمربي مواشي في قضاء الحمدانية".

وأضاف بالقول، "ثبتت إصابته اليوم بعد ظهور نتيجة الفحص علما انه محجور منذ عدة ايام بعد ان بانت عليه اعراض الاصابة".

والاثنين الماضي، أعلنت السلطات المحلية في نينوى تسجيل إصابة بالحمى النزفية لشخص يعمل جزاراً في الموصل وتوفي إثر المرض. 

والحمى النزفية مرض فيروسي يصل معدل الوفيات للمصابين به إلى 40 بالمئة، وفق منظمة الصحة العالمية.

وينتقل الفيروس عبر الدواجن والماشية إلى الإنسان، بينما ينتقل من إنسان إلى آخر بسبب الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

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