نينوى تسجل اصابة جديدة بالحمى النزفية

شفق نيوز/ سجلت محافظة نينوى يوم الثلاثاء، حالة جديدة مصابة بمرض الحمى النزفية.

وقال مدير المستشفى البيطري في نينوى عدي العبادي لوكالة شفق نيوز؛ إنه تم تسجيل اصابة جديدة بالحمى النزفية في قضاء تلعفر ضمن محافظة نينوى.

وكشف العبادي، في نيسان الماضي، عن اتخاذ إجراءات وقائية بالتنسيق مع الجهات المعنية والامنية للسيطرة على مرض الحمى النزفية.

ووفقا لآخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة، فإنه تم تسجيل 194 إصابة مؤكدة توفي من بينهم 32 حالة.

واتخذت محافظات البلاد كافة، إجراءات وقائية وتدابير محكمة لمواجهة "الحمى النزفية"، ومحاولة منع ظهوره في عدد منها، وذلك رغم عدم معرفة كيفية مكافحته بشكل كامل.