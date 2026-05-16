نينوى تستنفر دفاعها المدني وتعزيزات كبيرة لحماية موسم الحصاد

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير الدفاع المدني في نينوى، العميد خالد ثروت، اليوم السبت، وصول تعزيزات وإسناد إلى فرق الدفاع المدني في المحافظة، استعداداً لموسم الحصاد الحالي.

وقال ثروت، خلال مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن 25 عجلة مع منتسبيها وصلت من محافظات جنوبية إلى مدينة الموصل كوجبة أولى، للمشاركة في خطة تأمين موسم الحصاد الزراعي، بالتزامن مع انطلاق الخطة الزراعية في نينوى.

وأوضح أن التعزيزات تهدف إلى دعم فرق الدفاع المدني المنتشرة في مختلف مناطق المحافظة، لمواجهة أي حرائق قد ترافق موسم الحصاد، مبيناً أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد وصول عجلات وفرق إضافية لتعزيز الجهد الميداني وتسريع الاستجابة للحوادث الطارئة.

يذكر أن مديرية الدفاع المدني العامة في العراق أعلنت، نهاية العام الماضي، انخفاض ملحوظ في عدد حوادث الحرائق خلال 2025 بنسبة بلغت 58% مقارنة بالأعوام السابقة، عازية ذلك إلى تنامي وعي المواطنين وتشديد التشريعات وتعزيز قدرات الدفاع المدني البشرية والآلية.