نينوى تستعد للانتخابات بإدخال "بصمة الوجه" وتحديث بيانات 65 ألف ناخب

شفق نيوز/ أعلن مدير مكتب انتخابات نينوى، فرحان المعماري، يوم السبت، عن إدخال تقنيات جديدة ضمن الأجهزة المخصصة للانتخابات المقبلة، تسمح بأخذ بصمة الوجه للناخبين الذين يصعب التعرف على بصماتهم التقليدية، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار عملية التحديث البايومتري في المحافظة.

وقال المعماري، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مفوضية الانتخابات قامت بتطوير أجهزة التحكم الخاصة بالعملية الانتخابية، لتشمل ميزة التعرف على بصمة الوجه، وهي خطوة مهمة لتجاوز التحديات التي تواجه بعض الناخبين ممن لا تظهر بصماتهم بسهولة"، مبيناً أن هذه التقنية ستُستخدم في الانتخابات المقبلة لتحسين دقة البيانات وضمان الشفافية.

وأضاف، أن "عدد الذين حدثوا بياناتهم بايومترياً في نينوى تجاوز 65 ألف ناخب خلال الفترة الأخيرة، من بينهم المواليد الجدد لعام 2007 ممن يحق لهم التصويت لأول مرة"، مشيراً إلى أن عمليات التحديث مستمرة وتشمل جميع الفئات لضمان مشاركة واسعة وشاملة في العملية الانتخابية المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق، أن نحو 9 ملايين ناخب عراقي لا يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراؤها في يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، داعياً مفوضية الانتخابات إلى تمديد فترة تحديث سجل الناخبين.

وأعلنت المفوضية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.