نينوى ترفع 200 ألف طن أنقاض من الواجهة النهرية وسط تحديات الألغام

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الثلاثاء، أن أعمال رفع الأنقاض ضمن مشروع الواجهة النهرية في الموصل بلغت 200 ألف طن، رغم التحديات التي تواجه المشروع، بما في ذلك المخلفات الحربية.

وقال الدخيل لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يشهد تقدماً مستمراً منذ انطلاقه قبل شهر ونصف، مع تركيز الجهود على إزالة الأنقاض، مشيراً إلى أن المشروع من شأنه إحداث نقلة نوعية في السياحة والتنمية الاقتصادية بالمدينة.

وأوضح أن فرق العمل عثرت على عبوات ومخلفات حربية خلال تنفيذ المشروع، إلا أن الأعمال مستمرة وفق الجدول الزمني المحدد، لضمان إنجاز المشروع بأعلى معايير السلامة.

وأشار الدخيل إلى أن المشروع يمتد على ضفاف نهر دجلة، من الجسر القديم إلى الجسر الخامس، ويهدف إلى إنشاء كورنيش عصري يعكس الوجه الحضاري للمدينة، ويعزز مكانتها السياحية.

وأضاف أن المشروع يتضمن أيضًا إعادة بناء 273 منزلاً بطراز تراثي، للحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإحياء معالم الموصل القديمة.