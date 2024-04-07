نينوى ترفع التدقيق الأمني عن مليوني مواطن

شفق نيوز/ اعلن قائد شرطة نينوى اللواء فلاح الجربا، اليوم الأحد، عن رفع التدقيق الأمني عن مليوني مواطن في المحافظة لحصولهم على البطاقة الموحدة.

وقال الجربا في مؤتمر صحفي، حضرته وكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات محافظ نينوى عبد القادر الدخيل تم رفع التدقيق الأمني عن مليوني مواطن من محافظة نينوى ممن حصلوا على البطاقة الموحدة".

وأوضح الجربا أنه "من حق هؤلاء المواطنين تمشية معاملاتهم في الدوائر الحكومية دون الخضوع للتدقيق الأمني مثل ختم الاستخبارات او الامن الوطني او الجهات الامنية الاخرى".

وكان محافظ نينوى عبد القادر الدخيل قد وجه الأسبوع الماضي برفع التدقيق الأمني لسكان محافظة نينوى من الحاصلين على البطاقة الموحدة.

ويجري العمل في الموصل بنظام التدقيق الامني او ما يعرف بختم الاستخبارات عند المراجعة للدوائر الحكومية لتمشية المعاملات مثل الحصول على المستمسكات الثبوتية أو الحصول على سند عقار وامور اخرى.