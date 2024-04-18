نينوى ترد على الصحة بشأن تصدرها بالأمراض السرطانية وتتحدث عن "نقلة نوعية"

شفق نيوز/ ردّ مدير مستشفى الاورام بالموصل عبد القادر سالم احمد، يوم الخميس، على وزارة الصحة الاتحادية بشأن تصدر المحافظة بالأمراض السرطانية.

وقال أحمد لوكالة شفق نيوز، إن "تصريحات وزير الصحة الاتحادية تعد صحيحة وان نينوى سجلت 2700 إصابة جديدة عام 2022، إلا أنه وباتباع الطريقة العلمية لاحتساب الإصابات الجديدة والتي تعتمد نسب الإصابات وفقا لعدد سكان كل محافظة فإن محافظة نينوى تعد المحافظة الأقل في تسجيل إصابات جديدة ويقع ترتيبها في المركز 18 بين المحافظات العراقية بينما تحتل محافظة النجف المركز الأول بالبلاد".

وأضاف مدير مستشفى الاورام ان "هناك املاً كبيراً خلال الفترة القادمة اذ سيكتمل قريبا إعمار مستشفى الاورام مع توفير 3 معجلات خطية لعلاج المرضى بالإشعاع بعد أن كان المستشفى يضم عام 2024 معجلا خطيا واحدا دمر بفعل الحرب".

وأشار إلى أن "المستشفى البحثي في الموصل سيضم معجلين خطيين آخرين بما يعني أن نينوى ستضم العام المقبل 5 معجلات خطية لعلاج مرضى السرطان ما يعد نقلة نوعية في مجال علاج الأمراض السرطانية".

وكان وزير الصحة صالح مهدي الحسناوي، قال خلال جلسة حوارية بملتقى الرافدين للحوار بتاريخ 6 نيسان الجاري، إن محافظة نينوى الأعلى بمعدل الإصابات السرطانية وليس كما يشاع محافظة البصرة.

وأشار الحسناوي إلى "وجود مركز سرطاني متطور في محافظة نينوى مع افتتاح آخر داخل مستشفى السياب الجديدة بأحدث الأجهزة الطبية".