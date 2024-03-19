نينوى تدعو سكان المحافظة لعدم مغادرة منازلهم إلا للضرورة "القصوى"

شفق نيوز/ دعت مديرية مجاري محافظة نينوى، يوم الثلاثاء، المواطنين في نينوى لعدم ترك منازلهم إلا للضرورة القصوى تحسبا من سيول مياه الأمطار الغزيرة إثر الحالة الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت المديرية في بيان إنها تدعو المواطنين كافة بعدم الخروج الا للضرورة القصوى، وتقليل حركة سير المركبات، وافساح المجال للاليات التخصصية التابعة للمديرية لأداء عملها في تصريف مياه الأمطار، موضحة أن كمية الأمطار التي سقطت خلال ساعة اكثر من 40 ملم.

وقررت الحكومة المحلية في نينوى تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء بسبب استمرار هطول الأمطار وسوء الأحوال الجوية.

وأكدت مديرية مجاري نينوى في وقت سابق من اليوم بأن الأمطار المتساقطة على الموصل هي الاعلى شدة مطرية لهذا العام، مبينة أن كميات الأمطار أكبر من الطاقة الاستيعابية لخطوط تصريف.

وتشهد مدينة الموصل امطاراً غزيرة منذ فجر اليوم الثلاثاء ما تسببت بغرق العديد من المناطق والشوارع.

وكان الراصد الجوي علي الجابر الزيادي، قد أكد في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، استمرار هطول الأمطار حتى الخميس المقبل حتى ساعات المساء، مشيراً إلى أن يوم الجمعة المقبل سيشهد عودة منخفضين ماطرين أحدهما سيكون غزيراً ويضرب مناطق شاسعة من البلاد.