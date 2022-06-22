نينوى.. تخصيص محطتين تزود الوافدين من المحافظات الأخرى بالوقود

شفق نيوز / خصصت شركة توزيع المنتجات النفطية/ فرع نينوى، يوم الأربعاء، محطتين لبيع الوقود (البنزين) بسعر ١٠٠٠ دينار للتر الواحد، وذلك يشمل الوافدين من خارج المدينة كـ"تسعيرة تجارية".

وأوضح مراسل وكالة شفق نيوز، أن المحطتين (الثقافة) في أيسر الموصل، و(الغزلاني) في أيمن المدينة، خُصصتا لهذا الغرض، أما باقي محطات المحافظة فستعمل ضمن نظام البطاقة الوقودية تباعاً، لحين إكمال سكان المدينة التسجيل وتسلم بطاقاتهم.

وأضاف أن هذه التسعيرة وضعتها شركة توزيع نينوى، لضمان عدم تهريب الوقود بسبب فرق التسعيرة من جهة، وعدم منع الوافدين إلى المدينة من التزود بالوقود من جهة أخرى.