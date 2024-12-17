نينوى تحيل قريباً مشروع الطريق الحولي في الموصل وافتتاح جسرين يخضعان للصيانة

شفق نيوز/ أعلنت مديرية طرق وجسور نينوى، يوم الثلاثاء، قرب إحالة مشروع الطريق الحولي في المدينة للاستثمار، والذي يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية التي أعلنت عنها الحكومة المحلية في نينوى.

وقال مدير طرق وجسور نينوى رضوان الشهواني، لوكالة "شفق نيوز"، إن "مشروع الطريق الحولي في الموصل سيتم إحالته قريبا بعد إنهاء المشاكل والعراقيل التي كانت تعترض إحالته".

وأوضح أن "مقتربات الجسر السادس هي جزء من الطريق الحولي الذي يمتد لأكثر من 20 كيلومترا"، مشيراً إلى أن "تلك المشاكل تم تجاوزها عبر التواصل مع الدوائر المعنية ووزارتي التخطيط والإسكان في بغداد".

وبشأن إعادة افتتاح الجسر العتيق الحديدي في الموصل والذي يخضع للصيانة، أعلن الشهواني أن "الجسر سيتم افتتاحه الأسبوع المقبل أمام حركة السيارات".