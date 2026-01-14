نينوى تحظر "الكيات" المتهالكة وغير المسجلة رسمياً

شفق نيوز- نينوى

أعلن مدير هيئة النقل في محافظة نينوى، صدام محمود، مساء اليوم الأربعاء، أن أي سيارة نوع "كيا" لا تحمل أوليات رسمية أو تُعد "متهالكة" لن يُسمح لها بالعمل داخل مدينة الموصل، مؤكداً أن هناك توجيهاً مباشراً من قبل المحافظ بحجز هذه المركبات بعد منح أصحابها مهلة عشرة أيام لتصحيح أوضاعهم.

وأوضح محمود لوكالة شفق نيوز أن بلدية الموصل أبدت جاهزيتها لتوفير مساحات مخصصة لحجز السيارات المخالفة، لافتاً إلى أن عدداً من المركبات العاملة حالياً داخل الموصل قادمة من محافظات أخرى وتُحتسب ضمن النقل الداخلي رغم أنها غير مسجلة أصولياً.

وأضاف أن "العشوائية" التي تشهدها بعض المناطق، لا سيما محيط سوق النبي يونس، تسببت بإرباك كبير في حركة النقل بين جانبي الموصل الأيمن والأيسر، فضلاً عن تشويه المشهد الحضري وخلق ظواهر غير حضارية.

وأشار إلى أن غياب التنظيم أدى أيضاً إلى شح وصول سيارات الأجرة إلى بعض المناطق، نتيجة عمل مركبات غير نظامية لا تمتلك عائدية أو تراخيص قانونية، داعياً المواطنين والجهات المعنية كافة، لا سيما مديرية المرور والأجهزة الأمنية، إلى التعاون من أجل إنهاء هذه الظواهر وتنظيم قطاع النقل بما يخدم عموم المحافظة.