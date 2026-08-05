نينوى.. تحذيرات من الاقتراب لنهر دجلة بعد زيادة اطلاقات سد الموصل

شفق نيوز- نينوى

حذرت الشرطة النهرية في محافظة نينوى، اليوم الأربعاء، من الاقتراب أو التواجد في مجرى نهر دجلة، عقب زيادة في الإطلاقات المائية المنفذة من سد الموصل بناءً على توجيهات الموارد المائية.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "التصريف المطلق من سد الموصل تم رفعه صباح اليوم من 700 إلى 800 متر مكعب في الثانية، بحسب توجيهات المركز الوطني لإدارة الموارد المائية"، داعياً المواطنين، ولاسيما ممارسي السباحة خلال فصل الصيف، إلى "توخي الحذر الشديد والابتعاد عن مجرى النهر تجنباً لحوادث الغرق الناجمة عن ارتفاع المناسيب وسرعة الجريان".

وتأتي هذه التحذيرات بعد ساعات من تداول مقاطع فيديو تظهر تدفق وتسريب مياه بحيرة سد الموصل باتجاه عدد من قرى ناحية وانة شمالي المحافظة، ما أدى إلى غرق شوارع قرى (محوير الجنوبي، ومحوير الشمالي، وعمار بيت) ودخول المياه إلى بعض المنازل.

وأكد أهالي القرى المتضررة أنهم وجهوا مناشدات ومطالبات عديدة للجهات المعنية للتدخل ووضع حد لهذه الأزمة للحد من الخسائر، إلا أنه لا توجد أي معالجات أو حلول جذرية مطروحة حتى الآن.

وتُعد ناحية "وانه" أولى المناطق المحاذية لسد الموصل من جهة مجرى المياه، ما يجعلها الأكثر تأثراً بأي زيادة في الخزين المائي أو تصريف للمياه من السد، إذ تنعكس هذه التدفقات مباشرة على القرى الواقعة فيها.