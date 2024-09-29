نينوى تحتضن مهرجاناً ثقافياً لحفظ وأرشفة التراث الموسيقي الموصلي

شفق نيوز/ احتضنت مدينة الموصل مهرجان "مقام" الموصل للموسيقى، والذي يأتي ضمن مشروع حفظ وأرشفة التراث الموسيقي الموصلي وعموم التراث في محافظة نينوى.

وقال المشرف على مشروع أرشفة التراث الموسيقي لنينوى محمود جمعة في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "المهرجان الذي أُقيم في الموصل هو مرحلة من مراحل برنامج مشروع حفظ التراث الموسيقي لمدينة الموصل وعموم محافظة نينوى".

وأضاف أن "المشروع يرعاه ويموله المجلس الثقافي البريطاني بالشراكة مع جامعة اكسل البريطانية والجامعة الأمريكية في السليمانية"، مشيرا إلى أن "المهرجان يهتم بإحياء المقام العراقي في الموصل، وكذلك يسعى لصناعة موسيقى جديدة عبر المزج بين الموسيقى التقليدية والحديثة باستخدام آلات غربية ضمن موسيقى شرقية".

ونوه جمعة، إلى أن هذه الفعاليات من شأنها إعادة الحياة الثقافية في مدينة الموصل بعد سنوات من الحرب والدمار.