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نينوى تتفق مع الحشد الشعبي على إطلاق حملة "كبرى" وفتح طريق رئيسي

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-25T11:21:35+0000
نينوى تتفق مع الحشد الشعبي على إطلاق حملة "كبرى" وفتح طريق رئيسي

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى نجم الجبوري، الخميس، أن الحشد الشعبي سيطلق حملة خدمية كبرى لإعادة الحياة للجانب الأيمن من مدينة الموصل.

وقال الجبوري في تصريح نقله اعلام الحشد اليوم، إنه ” تم الاتفاق مع الهندسة العسكرية في الحشد الشعبي على إطلاق حملة خدمية كبيرة لرفع الركام والأنقاض والإسهام بفتح الطرق في الجانب الأيمن من الموصل “.

وأشار الى أنه ” سيتم الإفادة من الخبرة الفنية والآليات الثقيلة والخدمية التي تمتلكها مديرية الهندسة العسكرية لإعادة الحياة لمدينة الموصل بعد أن دمرها الإرهاب”.

هذا ووصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ومحافظ نينوى نجم الجبوري إلى سهل نينوى للوقوف على احتياجاتها الأمنية والخدمية.

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