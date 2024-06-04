نينوى تتسلم 173 عائلة "داعشية" من مخيم الهول السوري

شفق نيوز/ أعلن النائب عن نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الثلاثاء، تسلم القوات الأمنية 173 عائلة "داعشية" جرى نقلهم من مخيم الهول السوري إلى المحافظة. ‏

وقال الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الأمنية في نينوى تسلمت مساء الثلاثاء 173 عائلة من عائلات داعش ضمن الرحلة 16 من مخيم الهول السوري إلى مخيم الجدعة (جنوب الموصل)". ‏

وأوضح الدوبرداني أن "القوات الأمنية والاستخبارية باشرت بتدقيق العائلات فور وصولهم ودخولهم من الحدود العراقية عبر منفذ ربيعة الحدودي ثم جرى نقلهم إلى مخيم الجدعة حيث مركز تأهيل العائلات هذه".

وأشار إلى أن "العائلات مكونة من 630 فرداً، تتصدرها عوائل من الأنبار أولاً ثم صلاح الدين ونينوى".

وأمس الإثنين، كشف عضو مجلس النواب عن نينوى شيروان الدوبرداني، عن وصول وجبة جديدة تبلغ 170 عائلة من عائلات داعش في مخيم الهول بسوريا إلى محافظة نينوى.

وقال الدوبرداني، لوكالة شفق نيوز، إن "وجبة جديدة تبلغ 170 عائلة من عائلات داعش سيجري نقلها خلال الأيام القادمة من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة (جنوب الموصل).