نينوى تتسلم رفاة 53 مغدوراً على يد داعش ووعود حكومية بإعادة الحياة

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الاحد ، تسلم المحافظة 53 من الضحايا المغدورين، بينهم 32 شخصاً من قضاء سنجار، و21 من مناطق جنوب الموصل، مؤكدًا أن هذه الجريمة تمثل فاجعة إنسانية كبيرة.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن "نينوى تسلمت رفات 53 شهيداً أعدموا على يد داعش إبان سيطرته على المحافظة في 2014، حيث سلم الطب العدلي وجبتين من الرفات، الأولى الجمعة الماضي لمغدورين من أهالي ناحية حمام العليل بواقع 21 شهيداً ثم أعقبها رفات 32 شهيداً من أهالي سنجار بعد مطابقة الحمض النووي".

وأضاف أن "تسليم الرفات يمثل رسالة حقيقية للمجتمع الدولي، فالموصل ونينوى عمومًا قدمت التضحيات الكبرى وضحّت برجالها في مواجهة الإرهاب"، مشيرًا إلى أن “المحافظة تعمل اليوم على رسم خريطة طريق واضحة من أجل إعادة صناعة الحياة من جديد وطمأنة ذوي الضحايا".

وأكد محافظ نينوى، أن الجهود مستمرة للتعامل مع تداعيات هذه المأساة، مع الالتزام بالسعي لتحقيق العدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه المآسي.