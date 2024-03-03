نينوى تترقب زيارة للسوداني لافتتاح عدد من المشاريع

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع في نينوى، يوم الأحد، عن زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المحافظة لافتتاح عدد من المشاريع.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "زيارة السوداني المرتقبة من المتوقع أن تكون خلال أيام قليلة جداً لافتتاح ووضع حجر الأساس لبعض المشاريع المهمة في مدينة الموصل وبعض الاقضية والنواحي".

وأشار المصدر الى أن "السوداني سيفتتح مستشفى ربيعة ويضع حجر الأساس لانطلاق مشروع معسكر الغزلاني (جنوبي الموصل) والذي طرح كفرصة استثمارية كوحدات سكنية ومشاريع أخرى". ووفقاً للمصدر فإنه "من المتوقع أن يزور السوداني قضاء سنجار للاطلاع على اوضاعه".

وكان السوداني، وجه يوم الأحد، 21 كانون الثاني 2024، بتنفيذ عدة مشاريع في محافظة نينوى، بينها مشروع الواجهة النهرية للمدينة القديمة، ومشروع فكّ الاختناقات المرورية لمدينة الموصل القديمة.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع الثاني للّجنة العليا لإعمار نينوى.