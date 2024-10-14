نينوى تتجه لسحب التراخيص الاستثمارية من الشركات المتلكئة

شفق نيوز/ كشف عضو في مجلس محافظة نينوى، اليوم الاثنين، عن توجه المجلس لسحب الرخص الاستثمارية من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع.

وقال عضو المجلس، محمد أهريس، لوكالة شفق نيوز، إن "المجلس سيتجه إلى سحب الرخص من الشركات التي تلكأت في تنفيذ المشاريع، وذلك عقب التصويت على رئيس هيئة الاستثمار في نينوى".

وأكد أهريس أن الاستثمار في نينوى معطل منذ سنوات، مشيرًا إلى أن أحد أسباب تعطل الاستثمار وغياب دوره هو منح التراخيص الاستثمارية إلى شركات غير جيدة تتلكأ في تنفيذ المشاريع.

وأوضح عضو المجلس، أن مجلس المحافظة سيقدم موضوع ترشيح رئيس لهيئة الاستثمار في نينوى والتصويت عليه، بهدف تفعيل هذا الملف المعطل في المحافظة.