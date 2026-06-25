نينوى تبحث مع تركيا توسيع الاستثمارات وتشغيل مطار الموصل وإنشاء مدن صناعية

شفق نيوز- نينوى

بحث محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، مع السفير التركي في بغداد والقنصل العام التركي في الموصل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، ومتابعة المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في المحافظة.

وكان الدخيل قد اجتمع في وقت سابق من اليوم مع سفير التركي في العراق "أنيل بورا إينان"، والقنصل التركي في نينوى "سرهاد فارلي" والوفد المرافق لهما، وقد شهد مناقشة عددٍ من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وقال الدخيل، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب الاجتماع، وحضرته وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع تناول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والإشراف على المشاريع التي تنفذها الشركات التركية في نينوى، إضافة إلى بحث إمكانية مساهمتها في إدارة وتشغيل مطار الموصل وإنشاء مدن صناعية داخل المحافظة.

وأضاف أن المباحثات شملت أيضاً افتتاح مدرسة المعارف التركية في الموصل خلال العام الحالي، إلى جانب مناقشة آليات دعم برامج التنمية وتوفير فرص العمل وتنشيط الحركة التجارية.

وأشار محافظ نينوى إلى أهمية اتفاقية التوأمة الموقعة مؤخراً بين مدينتي الموصل وتوكات التركية، معتبراً أنها تمثل خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك وتوسيع آفاق الشراكة الاقتصادية والتنموية بين الجانبين.