نينوى.. انطلاق الأعمال الفعلية بمدينة الغزلاني السكنية و3 سنوات لإنجازها

شفق نيوز- نينوى

أعلن محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، انطلاق الأعمال الفعلية بمشروع مدينة الغزلاني السكنية جنوب مدينة الموصل، بما في ذلك الشروع بالبناء في مدينتي الجواهري وعلي الوردي ضمن المجمع.

وقال الدخيل، لوكالة شفق نيوز، إن المشروع يضم أكثر من 25 ألف وحدة سكنية، خُصص منها 15% لأسر الشهداء، فضلاً عن شرائح أخرى بينها الناجيات والناجون، مبيناً أن المجمع يتضمن مراكز تجارية ومطاعم وجامعة ومستشفى، ما سيسهم في تخفيف الزخم السكاني عن مركز الموصل وتشجيع التوسع العمراني نحو الجنوب.

وأضاف أن مدة إنجاز المشروع حُددت بثلاث سنوات في حال عدم وجود معوقات تعترض سير العمل، مؤكداً أن وتيرة التنفيذ تسير بشكل متصاعد.