نينوى..انخفاض ملحوظ في مناسيب دجلة يهدد استمرارية مشاريع المياه

شفق نيوز- نينوى

أعلنت مديرية ماء نينوى، يوم الثلاثاء، عن تسجيل انخفاض ملحوظ في منسوب نهر دجلة بالمحافظة، محذّرة من تأثيره المباشر على كفاءة عمل عدد من مشاريع ومحطات الماء المعتمدة على السحب المباشر من النهر.

وقالت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الانخفاض الحاصل قد يؤدي إلى ضعف كميات السحب المائي، وتراجع ساعات التجهيز في بعض المناطق، إضافة إلى زيادة الأحمال على المضخات والغواطس".

وأوضحت أن "الملاكات الفنية والهندسية في حالة استنفار تام، وتعمل على متابعة مناسيب النهر بشكل مستمر، واتخاذ المعالجات الفنية اللازمة، فضلاً عن تشغيل البدائل المتاحة لضمان استمرار التجهيز قدر الإمكان".

ودعا البيان المواطنين إلى "ترشيد استهلاك المياه خلال هذه الفترة"، مؤكداً أن "المديرية ستطلع الرأي العام على أي مستجدات عبر قنواتها الرسمية".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مديرية ماء نينوى إطفاء جميع مشاريع إنتاج الماء في المحافظة بشكل مؤقت، نتيجة الارتفاع الكبير في عكورة مياه نهر دجلة إثر السيول القادمة من المناطق العليا.