نينوى.. انتقادات لتوقف مشروع طريق الموصل – حمام العليل – الشورة

شفق نيوز- نينوى

انتقدت عضو مجلس محافظة نينوى نادية ناصر الجبوري، يوم الثلاثاء، توقف العمل في مشروع تبليط طريق الموصل – حمام العليل – الشورة، مؤكدة أن استمرار التلكؤ في أحد الطرق الحيوية جنوب المحافظة أمر غير مقبول ويتطلب معالجة عاجلة من الجهات المعنية.

وقالت الجبوري، لوكالة شفق نيوز، إنها أجرت زيارة ميدانية إلى مشروع تبليط طريق الموصل – حمام العليل – الشورة، ولاحظت توقف الأعمال بشكل كامل وعدم وجود آليات أو كوادر عاملة في الموقع.

وأضافت أنها تواصلت مع مديرية الطرق والجسور لمعرفة أسباب التوقف، حيث أُبلغت بعدم وجود كشف خاص بالمشروع، الأمر الذي أدى إلى تعطيل سير الأعمال وعدم استكمال الإجراءات المطلوبة للمباشرة بالتنفيذ.

وأكدت الجبوري رفضها استمرار حالة التلكؤ في المشروع، مطالبة الجهات المختصة بالإسراع في استكمال الإجراءات الفنية والإدارية وإعادة العمل بالمشروع بأسرع وقت ممكن، لما يمثله الطريق من أهمية خدمية وحيوية لآلاف المواطنين.

وشددت على ضرورة الانتقال من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز الفعلي على أرض الواقع، مشيرة إلى أن المواطنين ينتظرون استكمال المشاريع الخدمية المتوقفة وتحسين واقع البنى التحتية في مناطقهم.

ويعد طريق الموصل – حمام العليل – الشورة من الطرق الرئيسة التي تربط مدينة الموصل بعدد من المناطق الجنوبية، فيما يطالب الأهالي منذ سنوات بإعادة تأهيله وتحسين واقعه الخدمي بسبب ما يعانيه من أضرار ومشكلات تعيق حركة المركبات والمسافرين.