نينوى.. انتحار شابة وإصابة شخصين بشجار مسلح سببه "أطفال"

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الأربعاء، بانتحار شابة عبر شنق نفسها، فضلا عن إصابة شخصين بشجار مسلح، نشب على خلفية مشكلة بين الأطفال.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "مفارزنا في الجانب الأيمن تلقّت بلاغاً بوجود جثة لشابة داخل دارها في حي الرافدين غربي الموصل".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أثبتت أن الضحية من تولد 2004، وهي وربّة منزل، أنهت حياتها شنقاً بشال معلق بمروحة سقفية"، مشيراً إلى أن "دوافع الحادث لا تزال مجهولة ولم يُعثر على أي رسالة انتحار".

ولفت إلى أن "الجثة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لتحديد السبب الدقيق للوفاة بشكل قاطع".

وفي حادث آخر، بين المصدر، بأن "خلافاً جرى على خلفية مشاجرة بين الأطفال في قرية العريج التابعة لناحية حمّام العليل، تطور إلى استخدام السلاح، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح بطلقات نارية".

وأكد المصدر أن "القوات الأمنية انتقلت فوراً إلى مكان الحادث وتمكّنت من السيطرة على الموقف وإلقاء القبض على جميع الأطراف المتورطة"، موضحاً أن "المصابين نُقلا إلى مستشفى الموصل العام لتلقي العلاج".