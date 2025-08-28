نينوى.. انتحار رجل و محاولتان فاشلتان لامرأتين بالسم والحبوب

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في شرطة محافظة نينوى، اليوم الخميس، بتسجيل حالة انتحار في المحافظة لرجل بإطلاق النار على نفسه، بالإضافة إلى محاولتي انتحار فاشلتين تخضعان حالياً للعلاج في المستشفى.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رجلا في الثلاثين من عمره أقدم على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من بندقيته الشخصية داخل منزله في ناحية الشمال".

وأضاف أن "الشرطة فتحت تحقيقا بالموضوع وأكدت أن دوافع نفسية تقف خلف الحادث، فيما ضبطت البندقية والظرف الفارغ للرصاصة التي استخدمت بالحادثة".

ولفت المصدر إلى أن "امرأة من اهالي منطقة بازوايا شرق الموصل، أقدمت على محاولة الانتحار عن طريق تناول سم فيما أقدمت امرأة أخرى في قضاء الحمدانية شرق الموصل، على محاولة الانتحار أيضا بتناول كمية من الحبوب".

وبيّن المصدر أن "كلا المحاولتين باءتا بالفشل، وتم نقل المرأتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، و حالتهما الآن مستقرة".