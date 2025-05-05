نينوى.. انتحاران خلال 24 ساعة بإطلاق نار وتناول مبيد حشري

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بتسجيل حالتي انتحار في منطقتين مختلفتين من المحافظة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً أقدم على الانتحار بإطلاق النار على صدره داخل منزله في ناحية بعشيقة شرقي الموصل"، مشيراً إلى أن "التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع الحادث تعود لحالة نفسية بحسب إفادة ذويه".

وأضاف أن "امرأة ربة بيت تبلغ من العمر 52 عاماً أقدمت على الانتحار في ناحية سنوني التابعة لقضاء سنجار، من خلال تناول مبيد حشري، وبيّنت إفادة ذويها أن الراحلة كانت تعاني من اضطرابات نفسية".

ولفت المصدر إلى أن الجثتين تم نقلهما إلى دائرة الطب العدلي في الموصل لاستكمال الإجراءات القانونيةاللازمة.