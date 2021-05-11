نينوى.. النزاهة تطيح بموظف اختلس أكثر من مليار دينار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الثلاثاء، عن اعتقال موظف في نينوى اختلس كمياتٍ كبيرةٍ من مادة "سماد الداب" قيمتها اكثر من مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت وفقا لبيان ورد لوكالة شفق نيوز، بـ"تمكُّن فريق عمل مديريَّة تحقيق الهيئة في محافظة نينوى، الذي انتقل إلى الشركة العامة للتجهيزات الزراعيَّة في المحافظة، من ضبط الأوليات الخاصة بإقدام موظف يعمل أمين مخزن كوكجلي باختلاس كمية تقارب (1460) ألف طن من مادة سماد الداب"، منوهة بتعاون وزارة الزراعة / الشركة العامة للتجهيزات الزراعية / قسم الشؤون القانونية / شعبة الدعاوى في العملية".

وتابعت الدائرة أنَّ "التحقيقات الأوليَّة قادت إلى أن سعر الطن في السوق المحليَّة يقارب ال (750.000) ألف دينار، في حين إن إجمالي مبلغ الكميات المختلسة يقارب (000 , 000 , 20, 1) مليار دينار".

وتم تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المضبوطات على السيد قاضي محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة الذي أصدر أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات.