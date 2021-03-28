نينوى.. المسيحيون يحتفلون بـ"عيد السعانين"

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون في العراق، يوم الاحد، بـ"عيد السعانين او الشعانين" الذي يصادف يوم الأحد الذي يسبق أحد عيد القيامة.

وقال ريفان الحكيم الصحفي والكاتب في الشأن المسيحي لوكالة شفق نيوز، إن "كلمة السعانين هي كلمة عبرية وتعني (انقذنا يارب)"، مضيفا ان "المسيحيين في العراق يحتفلون بهذا العيد في يوم الأحد السابع بعد الصوم الكبير وهو الأحد الذي يسبق عيد القيامة".

وعن طريقة الاحتفال بهذا العيد أوضح الحكيم؛ أن "معالم العيد في ناحية القوش شمال الموصل تظهر بشكل مميز حيث يرتدي الرجال والنساء الازياء التراثية لمنطقة القوش بإقامة مسيرة وسط الشارع الرئيسي للمدينة مع تزيين الشوارع وقراءة تراتيل خاصة بهذه المناسبة في رمزية لدخول يسوع المسيح إلى أورشليم على دابة حيث استقبله أهالي أورشليم بالزينة واغصان الزيتون وسعف النخيل".