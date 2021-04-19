نينوى.. المسيحيون يحتفلون بعيد "الربان هرمز" (صور)

شفق نيوز/ احتفل المسيحيون في ناحية القوش بسهل نينوى، يوم الاثنين، بعيد "الربان هرمز".

وقال الكاتب في التاريخ المسيحي بالعراق ريفان حكمت لوكالة شفق نيوز، إن "المسيحيين يحتفلون ليومين متتالين بعيد الربان هرمز في الاحد الثاني بعد عيد القيامة".

وأوضح أن "الربان هرمز قدم من ايران الى القوش ليبنى ديرا في جبل القوش قبل اكثر من 1300 عام، وليكون مؤسسا للحياة الرهبانية في ناحية القوش والمنطقة"، منوها إلى أن "المسيحيين يحيون سنوياً هذه المناسبة".

وعن مراسم إحياء عيد "الربان هرمز"، قال حكمت إن "المسيحيين في سهل نينوى وباقي مناطق العراق، يشاركون في المراسم الدينية في الدير واقامة الصلوات وترتيل الاناشيد الدينية، بعدها تبدأ الاحتفالات الشعبية بتحضير الاكلات الخاصة، وتجتمع العائلات في الجبل على مقربة من الدير".

هيثم يوحنا وهو أحد المسيحيين المشاركين في الاحتفال بالعيد، قال لوكالة شفق نيوز، "أشارك مع عائلتي كل عام بهذه المناسبة لنتذكر قداسة الربان الذي بنى هذا الدير وأصبح مدرسة لتخرج العديد من الرهبان منذ عصور سحيقة".

وأضاف أن "الاحتفالات قبل احداث داعش وجائحة كورونا كانت تشهد ازدحاما كبيرا، إلا أن الظروف الصحية الراهنة وهجرة اعداد كبيرة من المسيحيين الى خارج الوطن تسببت بقلة الأعداد هذا العام".