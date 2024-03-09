نينوى.. الفياض يجتمع بالحشود قبيل تسليم الملف الأمني للشرطة

شفق نيوز/ اجتمع رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم السبت، بالحشود في محافظة نينوى، للاطلاع على الواقع الأمني، فيما قدم دعماً لإكمال إعمار جامع "النبي يونس" الذي يُعمّر على نفقة المحسنين في الموصل.

وتأتي زيارة الفياض إلى الموصل، قبيل زيارة مماثلة لوفد من وزارة الداخلية، تحضيراً لتسلم الملف الأمني إلى الشرطة المحلية، وبعد أسبوع من لقاء جمع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، مع وفد من وزارة الداخلية، تباحث معهم التحضيرات والاستعدادات لتسلم الملف الأمني.

وأبلغ المكتب الإعلامي للفياض، وكالة شفق نيوز، بأن "الفياض يتواجد في الموصل منذ ثلاثة أيام، للإطلاع على واقعها الأمني، ضمن قواطع الحشود وتعزيز التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الأخرى في محافظة نينوى".

وأضاف المكتب، أن الفياض "زار جامع النبي يونس (عليه السلام) وقدّم دعمه المباشر بما يكفي لضمان المساهمة مع الأهالي في إعمار الجامع ليعود إلى الواجهة الحضارية من جديد".

وكان رئيس جمعية "فعل الخيرات" سعد الله توفيق، الذي يشرف على إعمار جامع النبي يونس، أكد بوقت سابق، أن نسبة الإنجاز في الجامع، اقتربت من 60٪؜ على نفقة المحسنين.

وفجر تنظيم داعش الإرهابي، خلال شهر رمضان من عام 2014 جامع النبي يونس، إبّان سيطرته على مدينة الموصل، ثاني أكبر مدن العراق.